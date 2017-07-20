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20 июля 2017
Главные новости Москвы
14:06  20 июля 2017 0

Кличко попал в аварию на немецком «Гелендвагене». Машину боксера обнаружили в канаве. ФОТО

Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
Спортсмен застрял в луже во время раллиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Боксер Владимир Кличко улетел в канаву на внедорожнике «Мерседес Гелендваген» во время ралли. Об этом он написал в своем аккаунте в «Твиттере».

Спортсмен принял участие в автогонках 18 июля. Кличко написал, что на небольшом расстоянии от финиша он в прямом смысле сел в лужу. Несмотря на это, по его словам, ралли удалось и боксер занял первое место. «Попадание в канаву на пути к финишу сделало соревнования веселыми, а победу более сладкой», — написал он в личном аккаунте.

К записи Кличко прикрепил фото, где сидит на капоте внедорожника, застрявшего в большой канаве с лужей. На боксере серые брюки, белая рубашка и бандана на голове.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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