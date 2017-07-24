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12:35  24 июля 2017 0

Тюменцы выложили надпись из бомб под Петербургом. ФОТО

Крым., боеприпасы, снаряды
Тюменцы использовали старые боеприпасы, чтобы написать имя родного городаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы выложили название своего города из боеприпасов времен Великой Отечественной войны на острове Большой Тютерс, расположенном в Ленинградской области. Фотография надписи появилась в соцсети.

На фотографии изображены шестеро мужчин в военной форме около надписи «Тюмень». По словам автора поста Дмитрия Чудинова, надпись выполнена из боеприпасов, произведенных в 1942—1943 годах. Мужчина написал, что так хотел передать привет тюменцам.

Фотография спровоцировала многочисленные ироничные комментарии «Раньше слово из трех букв писали, сейчас пишут „Тюмень“. Эволюция». — порадовался Евгений Титов. «Хорошо, что хоть не из останков гитлеровских захватчиков», — острил Сергей Мельников.

Надпись «Тюмень» появилась на острове Большой Тютерс
фото — Дмитрий Чудинов, группа «ЧС Тюмень» «ВКонтакте»
Анна Гринь
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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