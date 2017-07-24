Тюменцы выложили надпись из бомб под Петербургом. ФОТО

Тюменцы выложили название своего города из боеприпасов времен Великой Отечественной войны на острове Большой Тютерс, расположенном в Ленинградской области. Фотография надписи появилась в соцсети.
На фотографии изображены шестеро мужчин в военной форме около надписи «Тюмень». По словам автора поста Дмитрия Чудинова, надпись выполнена из боеприпасов, произведенных в 1942—1943 годах. Мужчина написал, что так хотел передать привет тюменцам.
Фотография спровоцировала многочисленные ироничные комментарии «Раньше слово из трех букв писали, сейчас пишут „Тюмень“. Эволюция». — порадовался Евгений Титов. «Хорошо, что хоть не из останков гитлеровских захватчиков», — острил Сергей Мельников.