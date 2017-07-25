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Главные новости Курганской области
10:40  25 июля 2017 1

В Зауралье вырос прожиточный минимум

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Курганцам требуется минимум 9761 рубль в месяцФото: depositphotos.com © URA.RU

В Курганской области величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за II квартал 2017 года составила 9761 рубль, что на 323 рубля больше, чем за I квартал. Новый показатель правительство региона утвердило во вторник, 25 июля, передает корреспондент «URA.Ru».

Для трудоспособного населения новая величина прожиточного минимума составила 10 428 (больше на 365 рублей), для детей —10 217 рублей (увеличение на 303 рубля), для пенсионеров — 8093 рубля (больше на 262 рубля). Прожиточный минимум, напомним, устанавливается ежеквартально для расчета социальных доплат.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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