Прокуроры накажут зауральскую школу за травму подростка-взломщика

Прокуратура Частоозерского района вынесла представление руководству школы в райцентре из-за травмы, которую получил 11-летний подросток, самовольно проникнув на территорию спортплощадки. О происшествии, произошедшем в июне этого года, сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.
Подросток, играя в футбол на спортивной площадке, расположенной на территории образовательного учреждения, получил травму — ушиб и ссадины. По мнению работников прокуратуры, этому способствовало «отсутствие необходимого контроля за доступом несовершеннолетних к указанному объекту и несоответствия спортивного оборудования предъявляемым требованиям». После инцидента заместитель руководителя школы по хозяйственной части привлечен к дисциплинарной ответственности.
Замдиректора школы Ольга Кулешова рассказала, что мальчик, который приехал в Частоозерье на лето погостить к бабушке, отогнул проволоку и проник на закрытую на замок площадку. «Говорят, он на воротах висел, сорвался и ударился головой, — рассказала она. — Непонятно, почему в этом школа виновата».