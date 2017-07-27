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10:37  27 июля 2017 0

Прокуроры накажут зауральскую школу за травму подростка-взломщика

1000 дворов 2014 год. Екатеринбург, двор, детская площадка, сетка для ворот, дворовый футбол
Подросток получил травму на спортплощадкеФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Прокуратура Частоозерского района вынесла представление руководству школы в райцентре из-за травмы, которую получил 11-летний подросток, самовольно проникнув на территорию спортплощадки. О происшествии, произошедшем в июне этого года, сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

Подросток, играя в футбол на спортивной площадке, расположенной на территории образовательного учреждения, получил травму — ушиб и ссадины. По мнению работников прокуратуры, этому способствовало «отсутствие необходимого контроля за доступом несовершеннолетних к указанному объекту и несоответствия спортивного оборудования предъявляемым требованиям». После инцидента заместитель руководителя школы по хозяйственной части привлечен к дисциплинарной ответственности.

Замдиректора школы Ольга Кулешова рассказала, что мальчик, который приехал в Частоозерье на лето погостить к бабушке, отогнул проволоку и проник на закрытую на замок площадку. «Говорят, он на воротах висел, сорвался и ударился головой, — рассказала она. — Непонятно, почему в этом школа виновата».

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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