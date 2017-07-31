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26 июля 2017
17:54  31 июля 2017 0

На Ямале щенки застыли в луже гудрона. Всех спасти не удалось. ФОТО

На помощь собакам пришли волонтеры и жителиФото из группы "Помощь животным Ноябрьска" во "ВКонтакте"

В Ноябрьске, в Ямало-Ненецком автономном округе, волонтеры и жители несколько часов высвобождали щенков, которые застыли в луже гудрона.

Зоозащитники из фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» на своей страничке в соцсети сообщили, что щенков подкармливала местная супружеская пара. Заметив, что животные больше не приходят, они отправились на поиски и обнаружили щенков, застывшими в луже гудрона. Благодаря помощи добровольцев трех из четырех бедолаг удалось достать.

«Мы не знаем, как они туда попали. Щенков отковыряли, отвезли в вольер и до ночи пытались хоть чуток освободить от гудрона. Он застыл на их шерсти под самую кожу, залеплено всё. Освободили чуток от больших кусков. Стоило только разлепить лапы — они тут же слипались снова. Ни масло, ни слабый растворитель тут особо не помогли», — сообщают зоозащитники.

Сейчас ветеринары размышляют, как спасти животных.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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