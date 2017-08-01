Трамп готов подписать закон об антироссийских санкциях

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Дональд Трамп подпишет закон об антироссийских санкциях.
Пенс подчеркнул, что Белый дом желает отмены ограничительных мер в отношении России, но это возможно, только если Кремль выполнит свои обязательства, пишет «Национальная служба новостей».
«Однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», — подчеркнул вице-президент. Также Майк Пенс отметил, что подписание закона будет означать демонстрацию единого мнения главы государства и Конгресса в вопросах санкционной политики.
Законопроект о санкциях в отношении трех стран — России, Ирана и Северной Кореи — лишает администрацию президента США самостоятельно принимать решения о судьбе ограничений.