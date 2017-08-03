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03 августа 2017
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Главные новости Москвы
08:13  03 августа 2017 0

Трамп отменяет визовую лотерею Green Card

Америка становится все менее гостеприимнойФото: depositphotos.com

Власти США намерены отменить интернет-лотерею Green Card, позволяющую получить вид на жительство и право работы в стране. Президент США Дональд Трамп заявил, что более двух десятилетий визы получали иммигранты с плохим образованием, сообщает «Эхо Москвы». Он предложил реализовать законопроект RAISE, который остановит практику выдачи американских виз посредством диверсификационной лотереи с 1990 года.

В администрации Трампа заявили, что система Green Card неактуальна и служит «сомнительным экономическим и гуманитарным интересам».

Ранее по программе Diversity Visa вид на жительство могли ежегодно получать 55 тысяч иммигрантов. В программе участвовали уроженцы тех стран, граждане которых не превысили число в 50 тысяч человек за год в общем потоке американских мигрантов. Так, россияне не участвовали в данной программе с 2005 по 2010 год. Как правило, на визу претендовали люди, которые хотели и могли работать в США: хорошо знали английский и были хорошо образованы, уточняет агентство Nation News.

Грин-карта (также «зелёная карта», гринкард, англ. green card, официальное название United States Permanent Resident Card) — удостоверение личности или так называемая идентификационная карта, подтверждающая право негражданина США на легальное проживание и трудоустройство.

Семен Гринберг
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