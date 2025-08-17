Генерал объяснил тайный смысл пролета американских истребителей над головой Путина

Генерал Липовой: пролет истребителей над Путиным и Трампом — проявление уважения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Аляске над головой Путина пролетел бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырех истребителей
На Аляске над головой Путина пролетел бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырех истребителей Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Американские военные самолеты продемонстрировали высший уровень дипломатического этикета во время встречи президентов России и США на Аляске. Так генерал-майор Сергей Липовой объяснил, почему стратегический бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя F-22 пролетели над аэродромом в Анкоридже вскоре после рукопожатия глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Пролет истребителей над президентами после их встречи в „переводе“ с военного языка означает высшую степень уважения к принимаемой стороне. Это произошло в рамках протокола, или этикета», — заявил генерал. Его слова передает aif.ru.

Он уточнил, что воздушное судно, на котором прибывает высокопоставленный гость, традиционно сопровождается и встречается в воздухе. Аналогичной практики придерживается и Российская Федерация при визитах глав иностранных государств для проведения переговоров, подчеркнул генерал Липовой. Он также выразил мнение, что состоявшиеся накануне переговоры президентов России и США свидетельствуют о позитивных изменениях в двусторонних отношениях. 

Ранее Трамп и Путин провели саммит на Аляске в крупнейшем городе штата — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится — в материале URA.RU.

Оба лидера прибыли на переговоры почти одновременно — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут. По прибытии президента над аэродромом была осуществлена демонстрация силы Военно-воздушных сил США: в небе пролетели стратегический бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя F-22. Таким образом, американская сторона приветствовала российского лидера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские военные самолеты продемонстрировали высший уровень дипломатического этикета во время встречи президентов России и США на Аляске. Так генерал-майор Сергей Липовой объяснил, почему стратегический бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя F-22 пролетели над аэродромом в Анкоридже вскоре после рукопожатия глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «Пролет истребителей над президентами после их встречи в „переводе“ с военного языка означает высшую степень уважения к принимаемой стороне. Это произошло в рамках протокола, или этикета», — заявил генерал. Его слова передает aif.ru. Он уточнил, что воздушное судно, на котором прибывает высокопоставленный гость, традиционно сопровождается и встречается в воздухе. Аналогичной практики придерживается и Российская Федерация при визитах глав иностранных государств для проведения переговоров, подчеркнул генерал Липовой. Он также выразил мнение, что состоявшиеся накануне переговоры президентов России и США свидетельствуют о позитивных изменениях в двусторонних отношениях.  Ранее Трамп и Путин провели саммит на Аляске в крупнейшем городе штата — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится — в материале URA.RU. Оба лидера прибыли на переговоры почти одновременно — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут. По прибытии президента над аэродромом была осуществлена демонстрация силы Военно-воздушных сил США: в небе пролетели стратегический бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя F-22. Таким образом, американская сторона приветствовала российского лидера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...