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Главные новости Свердловской области
05:10  04 августа 2017 0

Свердловские чиновники готовы заплатить, чтобы провести уикенд с Куйвашевым

Марафон
В преддверии велопробега "Европа-Азия" свердловские чиновники массово приобретают велосипедыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В резиденции губернатора Свердловской области и региональном правительстве начался ажиотаж вокруг марафона «Европа-Азия». Узнав, что врио главы региона Евгений Куйвашев собирается принять участие в велопробеге, чиновники решили составить ему компанию. Специально для этого, как рассказал «URA.RU» знакомый с ситуацией источник, все они в ближайшее время собираются обзавестись велосипедами.

Велопробег, напомним, пройдет в воскресенье, 6 августа, сразу после старта участников марафона «Европа-Азия». Изначально планировалось, что велосипедисты начнут движения с Банковского переулка, поедут по улице Бориса Ельцина, развернутся у Ельцин Центра и проследуют по проспекту Ленина до техникума связи, где развернутся и вернутся к «Пассажу». Накануне стало известно, что власти планируют изменить маршрут, чтобы не увеличивать время ограничения движения на дорогах, и велопробег пройдет вокруг озера Шарташ.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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