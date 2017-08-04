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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
08:36  04 августа 2017 0

Цены на лекарства в России растут в три раза быстрее инфляции

Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, таблетки, лекарства
Болеть становится очень дорогоФото: Pixabay.com

Рост цен на лекарства в России в три раза превысил инфляцию. Согласно данным Росздравнадзора, лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) за первое полугодие 2017 года подорожали на 7,6%.

Значительное повышение цен на лекарства, в том числе, связано с тем, что аптеки стараются компенсировать убытки из-за регулирования цен на категорию ЖНВЛП, приводит мнение экспертов газета «Известия». Также аптеки потерпели убытки вследствие падения спроса на лекарства в летний период и нестабильного курса рубля.

Препараты разных ценовых категорий дорожали с разной интенсивностью, отмечают в Росздравнадзоре. Цены на медикаменты стоимостью до 50 рублей выросли на 1,8%, на 7,9% — на сегмент ценовой категории от 50 до 500 рублей и на 7,9% — на лекарственные препараты дороже 500 рублей.

Производители, посредники и аптеки могут сами определять цены на лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП. Цены же на препараты из списка с 2009 года регулируются государством — перечень таких лекарств ежегодно утверждается правительством. По мнению экспертов, именно регулирование цен на категорию ЖНВЛП стало причиной для удорожания остальных лекарственных препаратов.

«Чтобы как-то держаться на плаву, не работать себе в убыток, приходится повышать цены на то, что позволено», — пояснила руководитель организации «Аптечная гильдия» Елена Неволина, добавив, что значительный рост цены на лекарства показали именно в летнее время — когда спрос традиционно меньше, чем зимой. «Поэтому в аптеках действует такое правило — либо продавать много, но по низкой цене, либо мало, но дорого», — говорит собеседник «Известий».

Исполнительный директор фармкомпании «Полисан» Евгений Кардаш подчеркнул, что для производства лекарств в России используется около 90% импортных субстанций, ингредиентов и первичной упаковки. Это также влияет на конечную стоимость препаратов для потребителя из-за нестабильности валютного курса.

По данным Центробанка, напомним, инфляция в России с начала 2017 года составила 2,3%.

Наталия Вершинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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