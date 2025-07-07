Раскрылось неочевидное влияние пандемии на женщин

В период пандемии у женщин ухудшилось как физическое, так и психологическое состояние, выросли стресс и тревожность. К такому выводу пришли исследователи из Университета Абердина в сотрудничестве с учеными из Сингапура и Турина. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Social Science & Medicine.
«Во время пандемии у женщин наблюдались неблагоприятные изменения в поведении в отношении здоровья по сравнению с мужчинами», — пришли к выводу ученые, проанализировав данные с 2015 по 2023 год. Результаты приводит SSM. Кроме того, отмечается, что в период пандемии женщины стали реже употреблять фрукты, чаще пить алкоголь и испытывали больший уровень тревожности и стресса.
По словам ученых, если ранее здоровый образ жизни положительно влиял на их психику, с началом роста заражений COVID-19 эта связь ослабла, в отличие от мужчин. Исследователи связывают это с тем, что во время пандемии женщины чаще сталкивались с необходимостью заботиться о близких, одиночеством и финансовыми трудностями, которые сохранялись до весны 2023 года.
За последний год число обращений к психологам по поводу одиночества заметно увеличилось, сообщила глава Московской школы практической психологии Гули Базарова. Она отметила, что после пандемии коронавируса многие, ранее считавшие себя экстравертами, стали более замкнутыми и теперь испытывают трудности с возвращением к прежнему социальному образу жизни, передает «Национальная служба новостей».
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