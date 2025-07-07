Закативший драку футболист Смолов угодил в новый скандал

Московский суд принял решение взыскать с российского футболиста Федора Смолова, который накануне устроил драку в «Кофемании», удвоенную сумму штрафа. Это связано с неуплатой административного взыскания, назначенного ему в 2024 году. Об этом сообщается в материалах дела.
«Смолов получил штраф к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ 17 сентября 2024 года», — передает РИА Новости содержание документа. Там отметили, что в тот период футболисту был назначен штраф в размере трех тысяч рублей, однако в течение 60 дней сумма не была погашена. В результате в конце февраля 2025 года было принято решение о наложении нового штрафа в размере шести тысяч рублей.
Драка с участием Смолова, произошедшая в одном из столичных кафе в мае, приобрела огласку лишь после того, как 5 июля в социальных сетях была размещена видеозапись потасовки. Футболист, предположительно, стал жертвой провокации, а впоследствии с него пытались получить деньги в обмен на нераспространение видеоматериалов. В результате Смолов выплатил мужчине один миллион рублей за нанесенный удар в лицо, передает RT.
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