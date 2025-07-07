В ГД огорчили россиян по поводу оплаты ЖКХ

В последующие годы темпы повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги будут снижаться. По прогнозам, в 2026 году средний рост составит 9,8%, в 2027 году — 7,9%, а в 2028 году — 5,9%. В отдельных регионах показатели могут быть еще ниже. Таким мнением поделился заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.
«В прогнозах, которые на сегодняшний день представлены Минэкономразвития и другими ведомствами, прогнозируемый размер средней индексации платы за ЖКУ в 2026, 2027 и 2028 годах будет ниже, чем 1 июля текущего года. На сегодняшний день прогноз по средней индексации платежа за „коммуналку“ с 1 июля 2026 года составляет 9,8%, с 1 июля 2027 года — 7,9%, а с 1 июля 2028 — 5,9%, — сказал Колунов ТАСС.
Он добавил, что итоговое решение об уровне индексации принимают руководители субъектов страны, а потому рост может быть менее значительным. Основная причина увеличения тарифов — это потребность в модернизации коммунальной инфраструктуры. Помимо этого, рост заработных плат также необходим из-за нехватки специалистов в данной отрасли, пишет «Национальная Служба Новостей».
С 1 июля 2025 года в России уже произошло плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране рост составил 11,9%, а в ряде регионов, таких как Пермский край и Москва, индексация достигла 21,1% и 15% соответственно. Предыдущие годы рост тарифов держался на уровне 4–4,8%, а максимальное повышение было зафиксировано в 2022 году (13,5%).
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