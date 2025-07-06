06 июля 2025

В РФ придумали компенсацию для пассажиров задержанных рейсов

В ГД предложили давать гостиницы семьям с детьми при задержке рейса от 4 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Семьям с детьми предоставят гостиницы
Семьям с детьми предоставят гостиницы Фото:

Пассажирам с детьми, чьи авиарейсы задержаны более чем на четыре часа, необходимо предоставлять гостиницы. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«При задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы. А если там мест не хватает, то предоставлять им гостиницы», — передает РИА Новости слова депутата.

По словам Антропенко, он уже направил свое предложение в профильные ведомства. Народный избранник подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы дети спали на полу в аэропортах из-за задержек рейсов.

Ранее в России произошли массовые задержки рейсов. Ситуация в аэропортах была похожа на коллапс.

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Пассажирам с детьми, чьи авиарейсы задержаны более чем на четыре часа, необходимо предоставлять гостиницы. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Антропенко. «При задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы. А если там мест не хватает, то предоставлять им гостиницы», — передает РИА Новости слова депутата. По словам Антропенко, он уже направил свое предложение в профильные ведомства. Народный избранник подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы дети спали на полу в аэропортах из-за задержек рейсов. Ранее в России произошли массовые задержки рейсов. Ситуация в аэропортах была похожа на коллапс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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