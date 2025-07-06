В РФ придумали компенсацию для пассажиров задержанных рейсов

Пассажирам с детьми, чьи авиарейсы задержаны более чем на четыре часа, необходимо предоставлять гостиницы. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Антропенко.
«При задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы. А если там мест не хватает, то предоставлять им гостиницы», — передает РИА Новости слова депутата.
По словам Антропенко, он уже направил свое предложение в профильные ведомства. Народный избранник подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы дети спали на полу в аэропортах из-за задержек рейсов.
Ранее в России произошли массовые задержки рейсов. Ситуация в аэропортах была похожа на коллапс.
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