Лавров не стал скрывать правду о проблемах у США с деньгами

Государственный долг США достиг рекордного уровня в 37 триллионов долларов и продолжает расти, что ставит под угрозу стабильность мировой финансовой системы. Об этом 6 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии саммита БРИКС в формате «аутрич». Его слова приводит официальный сайт МИД РФ.
Лавров отметил, что доверие к доллару было подорвано на фоне односторонних санкций и неконкурентных мер, которые применяют США. «Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, это свидетельствует о нарастающих дисбалансах в глобальной экономике.
Глава МИД России также указал, что пандемия COVID-19 выявила и ускорила процессы фрагментации мировой торгово-финансовой системы. Лавров подчеркнул: кризис показал многочисленные недостатки существующей архитектуры международных расчетов и финансовых связей. Он отметил, что страны БРИКС выступают за формирование более справедливых и устойчивых экономических механизмов, которые будут учитывать интересы всех участников мировой экономики.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что уже летом 2025 года страна может столкнуться с невозможностью обслуживать государственный долг, если конгресс не примет меры по увеличению лимита заимствований. В ноябре 2024 года агентство Moody»s понизило кредитный рейтинг США, отметив быстрый рост долга и отсутствие договоренностей по сокращению дефицита бюджета.
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