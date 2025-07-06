06 июля 2025

Украинцев и россиян испугало увиденное над Черным морем

В небе над Крымом и Одессой заметили яркую вспышку и следе
© Служба новостей «URA.RU»
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В небе над Черным морем заметили загадочный яркий след (архивное фото)
В небе над Черным морем заметили загадочный яркий след (архивное фото) Фото:

Жители Крыма и Одессы вечером заметили в небе яркий след неизвестного происхождения, который попал на видео и вызвал переполох в местных чатах. Об этом сообщает telegram-канал Mash

«Загадочный объект появился над Крымским полуостровом около 22:00. Местные жители начали массово выкладывать кадры, на которых виден медленно растворяющийся в воздухе светящийся след», — говорится в сообщении. Уточняется, что очевидцев напугало увиденное. 

В Одессе также наблюдали похожее явление — украинское издание «Страна» писало, что горожане заметили объект, напоминающий ракету. Многие жители признались, что испугались увиденного, обсуждая происшествие в соцсетях и местных чатах.

Похожие явления ранее фиксировались в разных странах: в июне 2025 года яркий огненный шар наблюдали в небе над Джорджией (США), где метеорологи предположили, что причиной могло стать падение метеорита или сгорающего космического мусора, сопровождавшееся ударной волной. Аналогичные случаи отмечались и в других регионах, однако точная природа подобных объектов не всегда устанавливалась оперативно.

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Жители Крыма и Одессы вечером заметили в небе яркий след неизвестного происхождения, который попал на видео и вызвал переполох в местных чатах. Об этом сообщает telegram-канал Mash «Загадочный объект появился над Крымским полуостровом около 22:00. Местные жители начали массово выкладывать кадры, на которых виден медленно растворяющийся в воздухе светящийся след», — говорится в сообщении. Уточняется, что очевидцев напугало увиденное.  В Одессе также наблюдали похожее явление — украинское издание «Страна» писало, что горожане заметили объект, напоминающий ракету. Многие жители признались, что испугались увиденного, обсуждая происшествие в соцсетях и местных чатах. Похожие явления ранее фиксировались в разных странах: в июне 2025 года яркий огненный шар наблюдали в небе над Джорджией (США), где метеорологи предположили, что причиной могло стать падение метеорита или сгорающего космического мусора, сопровождавшееся ударной волной. Аналогичные случаи отмечались и в других регионах, однако точная природа подобных объектов не всегда устанавливалась оперативно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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