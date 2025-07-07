Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждено хаотично реагировать на меняющуюся тактику наступления российской армии, сокращая линии обороны и строя малоэтажные опорные пункты. Об этом сообщает издание Politico.
«Изменяющаяся тактика наступления России вынуждает Украину адаптироваться, сокращая линии обороны и строя малоэтажные опорные пункты<...> Но реконструкция подрывается хаотичным подходом к укреплению линий фронта, при этом в зависимости от местных командиров используются совершенно разные подходы», — говорится в материале.
По данным Politico, из-за нехватки боевых подразделений на Украине снижается эффективность даже укрепленных линий обороны. Кроме основной линии фронта, украинское командование строит еще две оборонительные линии, включающие «зубы дракона», минные поля, окопы, траншеи из дерева и бетона, а также укрытия и защитные сети от беспилотников.
Ранее командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, заявил, что оборона украинских войск в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике находится на грани прорыва. По его словам, подразделения «Ахмат» на этом участке уничтожили значительное количество личного состава противника и постепенно продвигаются вперед. Алаудинов отметил, что украинские военные не могут сдержать российское наступление, их потери растут, а попытки стабилизировать оборону не приводят к результатам.
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