Что произошло на смертельном трейле в Хибинах: как проходил забег и кто виноват в трагедии

Появилось видео с трейлового забега в Хибинах, где погибли люди

06 июля 2025 в 23:54 Размер текста - 17 +

На трейле в горах Мурманской области погибли несколько человек (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В Мурманской области на горном массиве Хибины прошел трейловый забег, в ходе которого погибли двое спортсменов. Одним из скончавшихся оказался, вероятно, 47-летний преподаватель музыкальной школы Евгений Махов, который в свободное время любил бегать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающему требованиям безопасности. В чате марафона спортсмены делились своими историями о прохождении маршрутов и эмоциями по поводу происходящего. Часть из них рассказала о недочетах в организации, но большинство отметили ее высокий уровень. Но большинство указало на то, что вся ответственность лежит на самих бегунах, на тех, кто, видя множество сообщений о погодных условиях, все же решил выйти на дистанцию. При этом на длинные дистанции в холод и в горы не готовы выходить даже те, кто имеет за плечами большой опыт в трейлах. Одни спортсмены отметили, что крайне важна была подготовка к забегу, другие подчеркнули важность взаимопомощи, которая была на марафоне. О том, что произошло на забеге в Хибинах, что известно о погибших и как спортсмены выжили в смертельной гонке — в материале URA.RU. Что произошло в Хибинах В Хибинах прошел трейловый забег с максимальной дистанцией в 108 километров (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Двое участников трейлового забега «Хибины» погибли, ими оказались жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения, предположительно, Ирина Горохова, и житель Москвы 1978 года рождения. Причина смерти устанавливается. Губернатор Мурманской области, где проходило соревнование, Андрей Чибис, взял ситуацию на личный контроль. Следком возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Соревнования проводились частной компанией ООО «Спортфлекс». Они работают с 2018 года, пишут в 51.ru со ссылкой на данные «Контур.Фокус». Главным тренером выступила член сборной России по скайраннингу, мастер спорта, победительница Кубка России и ряда крупных трейлов Юлия Тимофеева. Дистанции забега — от 17 до 108 километров, их бегуны должны были пробежать за сутки. Организаторы проводили ежедневные практические занятия по техникам подъема, спуска, силовые тренировки и упражнения на координацию. Программа подходила как для новичков, так и для профессионалов (их разделяли на группы по выбранным дистанциям) и, по информации 51.ru, стоила 30 тысяч рублей. После трагедии все дистанции были отменены, спортсмены эвакуированы с маршрутов. Еще до начала забега рассматривалась возможность отмены из-за неблагоприятной погоды, однако забег было решено провести с укороченной дистанцией — вместо изначальной 3,5 км до 1,4 км, пишет telegram-канал Mash. Во время трейла у подножия гор шел дождь, наверху был мокрый снег, ветер порывался до 20 метров в секунду. Про предполагаемого погибшего Одним из погибших, вероятно, оказался 47-летний преподаватель Евгений Махов Фото: Илья Московец © URA.RU По информации СМИ, среди погибших во время экстремального забега оказался 47-летний Евгений Махов, заведующий отделом духовых и ударных инструментов детской музыкальной школы имени Мясковского в Москве. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на коллегу Махова. По словам друга погибшего, Алексея, Махов был опытным спортсменом и музыкантом, который в этот раз выбрал дистанцию в 68 километров. Алексей пояснил, что трасса, по которой двигался Махов, была сокращена организаторами и, вероятно, не покрывалась маршрутом спасательных вертолетов. «Ее [трассу] еще сокращали. По идее максимально было 108 километров, он прошел 19 километров точно, потому что эта отметка была пройдена. И об этом мама даже знала. А что случилось дальше, не знаю. У него мама осталась, сердечница. У него больше никого нет», — рассказал Алексей MSK1.RU. По его словам, сейчас Махова, вероятно, транспортируют в Москву на вертолете. Коллега отметил, что Махов в свободное время любил бегать. Издание отметило со ссылкой на профильные сайты, что за этот год он участвовал в десяти различных забегах и в марте установил личный рекорд на марафоне «А побегать?», преодолев дистанцию 10,5 километра за 44 минуты. Он также сообщил, что в этом году у Махова было семь выпускников, которых он обучал игре на флейте. Отзывы бегунов В ходе трейла и по завершению своих дистанций бегуны делились эмоциями и впечатлениями в специально созданном чате. Многие из них отмечали сложность маршрута и погодных условий. Некоторые отмечали недочеты в организации, но большинство указывало на то, что все было сделано на высоком уровне. Погодные условия На некоторых участках маршрута был настоящий ад, отметили бегуны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Хочу от всей души поблагодарить организаторов. За это мероприятие. От души поблагодарить всех волонтеров, которые согревали нас на дистанции своей едой и тёплым, трепетным отношением», — отметил бегун с ником Евгений Кот. Он отметил, что пробежал дистанцию в 108 километров, и что в этом году была сложная из-за погодных условий. Организаторы же сделали все, что от них зависело. По словам Евгения Кота, в горах можно надеяться только на себя, на свою подготовку и на свою снаряжение. Именно последним многие пренебрегают, заметил бегун. Он подчеркнул, что из произошедшей трагичной ситуации все трейлраннеры должны сделать выводы. Спортсменка с ником neBESnaya1984 поделилась, что бежала по зимнему маршруту на горе Кандалакша (Мурманская область). «Я тогда думала, что трудно. Но теперь медаль нынешних Хибин самая сложная на данный момент». Она отметила, что бежать по сухому снегу, хоть и в мороз, проще, чем сквозь постоянный дождь и шквальный ветер. «А мне после этого трейла захотелось завязать с трейлами и с Хибинами. На Петрелиуса был ад!» — написал бегун Sergey Seryi. Подготовка и личная ответственность каждого При выходе на такой сложный маршрут бегун должен четко осознавать свои возможности Фото: Илья Московец © URA.RU Некоторые бегуны отмечали, что бежать было тяжело даже при наличии соответствующей подготовки. Трейлраннерша Angry_Bird отметила, что опыт в тех же Хибинах не подготовил ее к нынешнему забегу. «Такого жёсткого опыта у меня не было», — отметила она. «Горы непредсказуемы, на всех нас лежала ответственность за себя и иногда за других. Спасибо организаторам, они сделали свою работу», — написала спортсменка Татьяна. Часть бегунов отмечала, что выходить на маршруты в горах в плохие погодные условия готов не каждый профессиональный спортсмен, не всякая подготовка может стать гарантом безопасности на данном маршруте. «У меня за плечами 20 лет спорта, в том числе и профессионального. И то я пока не решился к 46 в горах на севере», — отметил трейлраннер с ником After me — экипировка трейл и бега. По его словам, новички не должны бежать первый ультрамарафон сразу на Севере и в горах. Бегун с псевдонимом AV сообщил, что все знали об ухудшении погодных условий, об изменении трассы организаторами. Все смотрели за окно и видели что там происходит. Даже на 17 км было предупреждение о сильном ветре на верху. И далее каждый для себя решает бежать/не бежать, подходит / не подходит экип», — заявил он. По его словам, если на трассе спортсмену стало холодно, если он промок, то он должен сам остановиться и прекратить забег, потому что каждый сам несет ответственность за его решения. «На 17 км тоже было сложно местами, но это мое решение бежать и мое решение пройти через это испытание», — заключил он. «Каждый должен чётко сопоставить сложность маршрута и погодных условий со своей подготовкой», — сообщил бегун Сергей с ником Polar whale sergei. Он рассказал, что бегал много раз и в любое время года. Перед трейлом он посмотрел видео с прошлых годов, изучил местность, погоду на разных ресурсах. Проехал заранее часть маршрута на авто, чтобы распределить отрезки по силе. Взял с собой дополнительную одежду. «Каково было моё удивление, когда в стартовом створе, когда я увидел атлетов на легке((( Друзья, это не Парк ран, это горы!! А горы не прощают ошибок. То, что многие жалуются, хочется спросить: вы кто? Зачем вообще сюда без подготовки и опыта приезжаете?» — написал он. Взаимопомощь Бегуны отмечали важность взаимопомощи на трейле Фото: Андрей Гусельников © URA.RU «Огромное спасибо мужчинам которые поддерживали на трассе и в итоге помогли мне оказаться в спасательном вагончике на 55 км. Видимо, со стороны было виднее, что я начала сознание терять. Волонтерам и спасателям — не меньшая благодарность. Отогрели, отпоили чаем, все отлично!» — рассказала бегун Маша с псевдонимом ЛэндАрхЛайф. Недостатки организации Часть трейлранеров заявили о плохой организации пунктов с едой. «А после финиша 17 км кормили? <...> Нигде не нашла информацию. Ушла в а***е и с бананом. Впервые сталкиваюсь с такой организацией. Ни ногой больше! Ни кому не посоветую», — сообщила бегун Татьяна Андрианова. Другая спорстменка, Ekaterina, добавила, что на финише после 17 километров ей не предложили ни чая, ни еды. «Еще у меня не было интернета, чтобы вызвать такси. На пустой остановке никакого намека на автобус или временного расписания трасфера в Кировск не было. В Тирвасе на ресепшене девушка помогла, вызвала мне такси», — уточнила она. Трейлраннерша Angry_Bird сообщила, что на подъеме-спуске в качестве помощи бегунам была только одна веревка (которая раньше являлась частью лестницы). По ее словам, это был трудный и опасный участок маршрута. Пользователь Антон Пермяков заявил, что встретил спасателя при подъеме на Петрелиуса. Тот поинтересовался, как он себя чувствует, и веле спускаться строго по веревке. «Я тоже его встретила. Ну прям... мой спуск по верёвке был экстремальный», — ответила Angry_Bird. По словам спортсменки с ником Natalie Krutsko, организаторы предупреждали, что питание только для тех, кто бежит ультрамарафон. «Вопрос не в стечении обстоятельств, вопрос в отсутствии горячего питания на 54 км, в отсутствии протянутых перил на ледовом спуске и ступеней на веревке», — написала она, подчеркнув, что в такую погоду альпинисты с профессиональным снаряжением никуда не пойдут и переждут, а «толпа „профессиональных трейлраннров“ в мокрых тапках на изи справится». Она добавила, что организаторам следовало развернуть всех, как только стало известно о еще более сильном ухудшении погоды. Достойный уровень организации Спортсменка Olya отметила, что все участники высылали много предупреждений. «Это север!!! Всех же предупреждали много раз что будет ОЧЕНЬ холодно и сыро. Что в горах ещё много снега!» — написала она. Она подчеркнула, что организаторы присылали фото горы Петрелиуса — по словам некоторых участников, того места, где был «самый ад», и обстановку на ней. Был даже создан telegram-бот с погодой. «Что ещё нужно было сделать организаторам чтоб их услышали?Север это не место где надо проверять свои силы, сюда нужно ехать хорошо подготовленными. Не зря говорят... Хибины суровы», — сообщила Olya. «Информирования было достаточно», — написал пользователь After me — экипировка трейл и бега. По его словам, после фотографий со льдом на вершинах уже все было понятно. «Говорили неоднократно в чате, скидывали прогнозы. Ну и горный трейл предполагает минимальное умение смотреть прогноз погоды и выбирать одежду под погоду, особенно если это не дистанция для новичков», — заявил пользователь Антон Пермяков, также участвовавший в трейле. Некоторые отмечали работу спасателей. «Спасатель Илья. Если ты тут, ну вдруг. Благодарю тебе за перчатки. Спасатель Илья. Если ты тут, ну вдруг. Благодарю тебе за перчатки. За помощь, что согрел, обняла. Оставила их на финише. Если бы не ты, я бы точно потеряла пальцы», — написала Женечек. Другие отмечали, что встречали спасателей и те указывали им, как сойти с дистанции. Другие спасатели чинили лестницы, организованные для подъема на гору. Многие подчеркивали, что просто так на длинные дистанции выйти было нельзя — организаторы запрашивали у спортсменов подтверждение квалификации, которая бы свидетельствовала о том, что ранее они проходили такие дистанции. «Бегал от Альп до крайнего Севера <...> Подтверждение горного опыта на подобных дистанциях это 100 процентов [запрашивают]», — отметил бегун Александр Федоров. «Подтверждение опыта для дистанций 108 [км] и 68 [км] запрашивали», — добавил трейлраннер Александр Шепилов. На все сложные трассы пускали только тех участников, у кого был выданный организатором промокод, сообщил бегун с никнеймом M S.

