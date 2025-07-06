Из популярной передачи без объяснений вырезали упоминания об Украине

В эфире Первого канала из выпуска интеллектуальной программы «Что? Где? Когда?» было удалено упоминание об Украине. Часть записи исчезла из одного из архивных выпусков этой популярной телеигры, которые по пятницам повторно транслирует телеканал.
«В оригинале игры 2008 года телезритель из Мадрида по имени Виктор Милютенко, предваряя свой вопрос, рассказывает, что изучил команду знатоков, против которой играет. Милютенко выяснил, что в команде три его соотечественника из Украины. В нынешней же версии повтора финала игры 2008 года вырезали все упоминание об Украине и принадлежности к ней знатоков, оставив непосредственно вопрос телезрителя», — пишет telegram-канал Baza.
В игре, которая состоялась 17 лет назад, телезритель уточнил, что в составе команды знатоков принимают участие господа Бурда, Кондратюк, а также Козлов, который является уроженцем Донецка и, по всей видимости, появился на свет в самолете, предположительно находившемся тогда в воздушном пространстве Украины. После этого телезритель поприветствовал капитана команды Андрея Козлова и приступил к озвучиванию своего вопроса.
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