Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочим визитом в Кировской области, 5 августа посетил поликлинику №1 — Кировский клинико-диагностический центр.
В медучреждении с апреля этого года запустили проект «Бережная поликлиника». У каждого медика появился свой профиль в медицинской информационной системе, кроме того удалось наладить логистику. Благодаря этому работа поликлиники стала более выстроенной и оперативной. Очереди в процедурном кабинете за несколько месяцев сократились втрое, а врачи теперь уделяют каждому пациенту в 1,7 раза больше времени. Раньше пациенты жаловались на работу учреждения и даже предлагали его закрыть, но теперь поток жалоб иссяк, сообщает life.ru. Кроме того, нововведение практически не потребовало затрат. Как сообщают СМИ, президент остался доволен увиденным.
Также на площадке Кировского КДЦ функционирует современное детское отделение. Учреждение аналогичным образом применяет в своей работе принципы бережного производства. В отремонтированном здании логистика выстроена так, что больные и здоровые дети не пересекаются. Для ожидающих приема детей созданы детские уголки. Записаться ко врачу легко можно через Интернет. Благодаря нововведениям, больше 72% посетителей довольны работой поликлиники.
Проект «Бережная поликлиника» реализуется Минздравом вместе с госпорпорацией «Росатом». В него включены 99 поликлиник в 37 регионах. Подобные схемы работы помогают сэкономить сотни миллионов рублей, приводит департамент информполитики губернатора слова главы области Игоря Васильева.