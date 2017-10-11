01:51 11 октября 2017 0

Расследование по делу о гибели шестилетнего ребенка до сих пор продолжается ФОТО: скриншот программы "Пусть говорят"

Семья погибшего в ДТП шестилетнего Алексея Шимко из Балашихи намерена взыскать с виновницы происшествия более 10 миллионов рублей. Отец «пьяного мальчика» уже заявил, что собирается отдать деньги на благотворительность.

«Защита заявила к Ольге Алисовой гражданский иск с требованием возмещения 61560 рублей расходов на похороны и 10 млн рублей моральной компенсации», — цитирует заявление пресс-секретарь Коллегии адвокатов Вероника Воронова «Газета.ру».

Трагедия произошла 23 апреля в Балашихе. Алисова, находясь за рулем Hyundai Solaris, сбила насмерть ребенка в тот момент, когда тот перебегал дорогу около подъезда. Очевидцы трагедии утверждают, что машина переехала мальчика передними и задними колеса, а затем протащила его около 10 метров. Позже экспертиза показала, что в крови ребенка в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейшей степени опьянения. При каких обстоятельствах шестилетний мальчик мог употребить столь внушительную дозу спиртного, до сих пор не выяснено.



Личность эксперта, обнаружившего в крови Шимко алкоголь, также вызывает у родственников погибшего и СМИ немало вопросов. Выяснилось, что Михаил Клейменов задолго до трагедии выносил странные заключения по похожим инцидентам. Всякий раз в похожих делах он принимал решения, позволявшие виновникам ДТП уходить от ответственности.



