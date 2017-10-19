20:14 19 октября 2017 1

Путин призвал страны к диалогу с Северной Кореей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин осудил ядерные испытания Северной Кореи и призвал «цивилизованно решать» ситуацию с республикой. Об этом он говорил на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы, безусловно, осуждаем ядерные испытания, проводимые КНДР. Полностью выполняем при этом все решения в отношении Северной Кореи, принятые в рамках Совета Безопасности ООН. Я хочу это подчеркнуть, коллеги, чтобы здесь не было никакого двойного толкования», — приводит RT цитату Владимира Путина.

При этом президент России подчеркнул, что не нужно загонять в угол Северную Корею, какое бы к ней не было отношение — это суверенное государство, отмечает «Федеральное агентство новостей». «Мы призываем решать эту проблему путем диалога», — добавил Путин.

Как писало «URA.RU» ранее, Южная Корея пригрозила США нанесением «невероятного и неожиданного» удара. Заявление прозвучало в связи с началом военных учений Штатов и Южной Кореи. Ранее заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что Северная Корея может начать ядерную войну в любой момент.