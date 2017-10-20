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Главные новости Курганской области
16:56  20 октября 2017 2

Зауральскому губернатору доложили, когда дадут отопление замерзающему дому

Кокорин вызвал Руденко и Потапова обсудить коммунальные проблемы Курганафото: пресс-служба губернатора Курганской области

Подача тепла в дом по ул. 2-я Часовая, 54а, который до сих пор остается без отопления, будет организована в течение дня. Об этом заявил сити-менеджер Кургана Андрей Потапов на совещании у губернатора области по коммунальным проблемам города в пятницу, 20 октября.

«Трасса протянута, сегодня она будет врезана в магистраль, и в течение дня подача тепла будет организована», — цитирует слова Андрея Потапова пресс-служба главы региона. Чиновник добавил, что количество обращений в единую диспетчерскую службу по поводу завоздушенности стояков в домах курганцев сократилось в разы. Такие случаи отрабатывают управляющие компании.

В Курганской генерирующей компании «URA.RU» сообщили, что договор о подключении муниципальной тепловой сети к жилому дому по ул. 2-я Часовая, 54а заключен. «Однако проектная документация на данную сеть и индивидуальный тепловой пункт содержит ряд существенных отклонений от обязательных технологических параметров, что может привести к нарушению качественного бесперебойного теплоснабжения дома. В администрацию города Кургана направлено обращение о необходимости устранения всех замечаний к подключаемому объекту», — уточнили в компании.

Напомним, ранее дом отапливала частная газовая котельная ООО «Наследие», которая накопила большой долг за газ и не получила лицензию. Котельную продали, а дом городская администрация решила подключить к теплосетям. Из бюджета города было выделено 3,5 млн рублей на строительство теплотрассы. Сдача объекта планировалась до 6 октября, но сроки работ затянулись. Жители жаловались в агентство, что в доме до сих пор нет тепла.

Анна Бояркина
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