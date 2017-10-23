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Главные новости Курганской области
12:40  23 октября 2017 0

Заместитель шадринского мэра ушел в отставку после слухов о даче взятки

Светлана Дахина написала заявление об увольнении по собственному желаниюфото: пресс-служба администрации города Шадринска

В Шадринске освобождена от занимаемой должности заместитель главы администрации города по социальным вопросам Светлана Дахина. Она написала заявление по собственному желанию 6 октября, а 20 октября отработала последний день на рабочем месте, сообщили «URA.RU» в пресс-службе шадринской мэрии.

Недавно чиновница стала героиней пересудов в соцсетях о даче взятки. В telegram-канале «Курганский дед» появилась запись по данным неких «информированных источников» о том, что якобы Дахиной позвонили на телефон с московского номера.

«Собеседник представился сотрудником администрации Президента РФ и сообщил Светлане Владимировне, что за ней давно наблюдают, и она включена в резерв федеральных управленческих кадров. Для того, чтобы после надвигающихся выборов 2018 года быть точно согласованной и утвержденной на должность заместителя министра, ей необходимо перевести скромную сумму в размере 750000 рублей по указанным реквизитам. Что Светлана Владимировна, воодушевленная надвигающимися кадровыми переменами, и сделала», — пишет «Курганский дед». А через некоторое время чиновница якобы поняла, что стала жертвой мошенничества и написала заявление в полицию. В пресс-службе УМВД по Курганской области не смогли оперативно сообщить о том, поступало ли в полицию заявление от Дахиной. «URA.RU» направило официальный запрос.

Светлана Дахина работала заместителем главы администрации города Шадринска по социальным вопросам с 6 декабря 2016 года. Ранее она занимала должность директора ГКУ «Управление социальной защиты населения №2».

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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