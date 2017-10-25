08:03 25 октября 2017 0

Скот убивали на территории конно-спортивной базы Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Пермском крае сотрудники Россельхознадзора при проверке Верещагинского Свято-Лазаревского женского монастыря наткнулись на страшную картину. На территории расположенной там конно-спортивной базы они обнаружили нелегальную скотобойню с лужами крови, остатками навозных масс и шкурами.

Здесь же сотрудники надзорного органа наткнулись на предметы для забоя и разделки скота: установку для подъема туши и железный разделочный стол, пишет агенство Nation news. «Данный факт является грубым нарушением ветеринарного законодательства», — заявили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

17 октября на Свято-Лазаревский монастырь, как на юридическое лицо, был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».