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Главные новости Пермского края
08:03  25 октября 2017 0

В пермском женском монастыре нашли кровавую скотобойню

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, топор, убийство, топор в крови, кровь на полу, капли крови, пятна крови
Скот убивали на территории конно-спортивной базыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Пермском крае сотрудники Россельхознадзора при проверке Верещагинского Свято-Лазаревского женского монастыря наткнулись на страшную картину. На территории расположенной там конно-спортивной базы они обнаружили нелегальную скотобойню с лужами крови, остатками навозных масс и шкурами.

Здесь же сотрудники надзорного органа наткнулись на предметы для забоя и разделки скота: установку для подъема туши и железный разделочный стол, пишет агенство Nation news. «Данный факт является грубым нарушением ветеринарного законодательства», — заявили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

17 октября на Свято-Лазаревский монастырь, как на юридическое лицо, был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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