01:29 26 октября 2017 0

Депутат госпитализирован с осколочными ранениями ФОТО: страница в Facebook Антона Геращенко

В Киеве совершено покушение на депутата Верховной рады от радикальной партии Игоря Мосийчука. Взрыв прогремел на выходе из студии телекомпании «Эспрессо».

«Только что на Игоря Мосийчука произошло покушение. На выходе из здания телеканала „Эспрессо“, когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв. Игорь Мосийчук ранен, его везут в больницу» — говорится в сообщении, размещенном на странице депутата в Facebook сразу после инцидента.

Как сообщает на своей странице в Facebook советник МВД Украины Антон Геращенко, взрыв произошел на улице Адама Мицкевича неподалеку от жилого дома. Свидетели утверждают, что взорвался мопед или взрывное устройство рядом с ним. Известно, что помимо Мосийчука пострадал его охранник, политолог Виталий Бала и несколько прохожих, находившихся вблизи взрывного устройства. Двое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.



«В результате взрыва погиб гражданин, личность которого устанавливается», — уточнил Геращенко.