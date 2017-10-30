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Главные новости Курганской области
17:01  30 октября 2017 0

Курганские автоюристы взяли на вооружение методы коллекторов

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После ДТП курганцы вынуждены отбиваться от автоюристовФото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники одной из юридических фирм в Кургане для заключения сделки используют коллекторские методы, говорят несостоявшиеся клиенты. На агрессивное навязывание услуг центра защиты прав пострадавших в ДТП «Благомед» пожаловалась в соцсетях жительница города.

По словам девушки, она попала в ДТП не по своей вине, после чего ей начали звонить сотрудники фирмы и настойчиво предлагать помощь с получением страховой выплаты. После отказа автоюристы не остановились. «Они пришли к моей матери без звонка и стали убеждать ее, что я должна заключить с ними соглашение, чтобы они якобы меня защищали. А мама даже и не знала про ДТП, я берегла ее нервы», — поделилась горожанка на условиях анонимности.

По мнению юриста и правозащитницы Елены Камшиловой, знакомой с деятельностью компании, в своей работе юристы используют методы «активных продаж». «Говорят также, что услуга бесплатна, люди верят, в итоге — лишаются части страховой выплаты, 20%. Слишком дорого за то, чтобы носить бумаги в страховую. К тому же, если сотрудник уволится, дело окажется брошено в суде, никто ответственности за это не понесет», — заявила собеседница «URA.RU». Она также отметила, что в данном случае действия юристов попадают под нарушение закона о защите персональных данных и пострадавшие могут обратиться с заявлением в прокуратуру.

Руководитель центра «Благомед» Алексей Зарецкий отказался дать агентству пояснения по обвинениям в адрес компании, сославшись на занятость.

Инна Касаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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