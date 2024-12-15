Spiegel: патриотические фильмы не убедили украинцев вступить в ряды ВСУ

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Новобранцы ВСУ имеют низкую мотивацию, пишет Der Spiegel
Новобранцы ВСУ имеют низкую мотивацию, пишет Der Spiegel Фото:
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Патриотические фильмы не помогают в повышении мотивации украинцев к вступлению в ряды ВСУ. Об этом рассказал один их тренеров призывников ВСУ.

«Самая большая проблема — отсутствие мотивации среди призывников. Они попытались пробудить в них волю к борьбе патриотическими фильмами. Но того, кто принципиально не хочет здесь находиться, сложно убедить служить в армии», — передает слова тренера журнал Der Spiegel.

Он отметил, что среди новобранцев есть множество людей старшего возраста, а также тех, кто приходит в ряды ВСУ в недостаточной физической форме. Кроме того, тренер упомянул, что медицинские осмотры в военкоматах проводятся на формальном уровне и не всегда обеспечивают должную оценку состояния здоровья призывников.

Темпы мобилизации на Украине не позволяют компенсировать текущие потери украинских сил, сообщает генштаб ВСУ. Военные указывают на серьезные проблемы с ресурсами, подчеркивая, что мобилизация не может восполнить потери.

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Патриотические фильмы не помогают в повышении мотивации украинцев к вступлению в ряды ВСУ. Об этом рассказал один их тренеров призывников ВСУ. «Самая большая проблема — отсутствие мотивации среди призывников. Они попытались пробудить в них волю к борьбе патриотическими фильмами. Но того, кто принципиально не хочет здесь находиться, сложно убедить служить в армии», — передает слова тренера журнал Der Spiegel. Он отметил, что среди новобранцев есть множество людей старшего возраста, а также тех, кто приходит в ряды ВСУ в недостаточной физической форме. Кроме того, тренер упомянул, что медицинские осмотры в военкоматах проводятся на формальном уровне и не всегда обеспечивают должную оценку состояния здоровья призывников. Темпы мобилизации на Украине не позволяют компенсировать текущие потери украинских сил, сообщает генштаб ВСУ. Военные указывают на серьезные проблемы с ресурсами, подчеркивая, что мобилизация не может восполнить потери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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