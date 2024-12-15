Папа Римский обратился к Богу из-за отношений России и Украины

15 декабря 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Папа Римский попросил у Богоматери мир для России и Украины Фото: Размик Закарян © URA.RU Папа Римский Франциск попросил у Богоматери даровать мир народам России и Украины. Так он завершил проповедь в соборе Санта-Мария-Ассунта на острове Корсика. «Святая Мария, Богородица, помоги миру между российским и украинским народами. Они — братские, нужно взаимопонимание. Конфликт — это всегда поражение», — передает слова епископа ТАСС. Отмечается, что Франциск также призвал к миру в Палестине, Израиле, Ливане, Сирии и на всем Ближнем Востоке. Незадолго до поездки на остров Франциск направил письмо апостольскому нунцию (постоянный представитель папы римского в других странах — прим. URA.RU) в Москву, где коснулся вопроса конфликта на Украине. Месяцем ранее он посылал уведомление представителю в Киеве. В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой римским заявил, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами. При этом он добавил, что США продолжат помогать постсоветской стране, пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Папа Римский Франциск попросил у Богоматери даровать мир народам России и Украины. Так он завершил проповедь в соборе Санта-Мария-Ассунта на острове Корсика. «Святая Мария, Богородица, помоги миру между российским и украинским народами. Они — братские, нужно взаимопонимание. Конфликт — это всегда поражение», — передает слова епископа ТАСС. Отмечается, что Франциск также призвал к миру в Палестине, Израиле, Ливане, Сирии и на всем Ближнем Востоке. Незадолго до поездки на остров Франциск направил письмо апостольскому нунцию (постоянный представитель папы римского в других странах — прим. URA.RU) в Москву, где коснулся вопроса конфликта на Украине. Месяцем ранее он посылал уведомление представителю в Киеве. В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой римским заявил, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами. При этом он добавил, что США продолжат помогать постсоветской стране, пишет 360.ru.