Папа Римский обратился к Богу из-за отношений России и Украины

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Выставка "Спасенные боги. Деревянная скульптура из собрания Пермской художественной галереи" в Музее Изо. Екатеринбург, музей изо
Папа Римский попросил у Богоматери мир для России и Украины Фото:

Папа Римский Франциск попросил у Богоматери даровать мир народам России и Украины. Так он завершил проповедь в соборе Санта-Мария-Ассунта на острове Корсика.

«Святая Мария, Богородица, помоги миру между российским и украинским народами. Они — братские, нужно взаимопонимание. Конфликт — это всегда поражение», — передает слова епископа ТАСС. Отмечается, что Франциск также призвал к миру в Палестине, Израиле, Ливане, Сирии и на всем Ближнем Востоке.

Незадолго до поездки на остров Франциск направил письмо апостольскому нунцию (постоянный представитель папы римского в других странах — прим. URA.RU) в Москву, где коснулся вопроса конфликта на Украине. Месяцем ранее он посылал уведомление представителю в Киеве.

В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой римским заявил, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами. При этом он добавил, что США продолжат помогать постсоветской стране, пишет 360.ru.

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Папа Римский Франциск попросил у Богоматери даровать мир народам России и Украины. Так он завершил проповедь в соборе Санта-Мария-Ассунта на острове Корсика. «Святая Мария, Богородица, помоги миру между российским и украинским народами. Они — братские, нужно взаимопонимание. Конфликт — это всегда поражение», — передает слова епископа ТАСС. Отмечается, что Франциск также призвал к миру в Палестине, Израиле, Ливане, Сирии и на всем Ближнем Востоке. Незадолго до поездки на остров Франциск направил письмо апостольскому нунцию (постоянный представитель папы римского в других странах — прим. URA.RU) в Москву, где коснулся вопроса конфликта на Украине. Месяцем ранее он посылал уведомление представителю в Киеве. В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой римским заявил, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами. При этом он добавил, что США продолжат помогать постсоветской стране, пишет 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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