Ямал готовится к атаке нового опасного штамма гриппа

10:58 01 ноября 2017 1

Штамм получил название «Мичиган» Фото: Pixabay.com © URA.RU

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, на территории Ямала будут циркулировать три штамма вируса гриппа: два известных и один новый. Последний штамм, H1N1, который получил название «Мичиган», и ранее присутствовал в воздухе, но не выделялся широко, поэтому у населения нет к нему иммунитета. Врачи советую делать от него прививку, чтобы избежать последствий после осложнений болезни, сообщается в агентстве «Север-пресс».

По словам главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко, на сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе привито 215,5 тысячи человек, что составляет около 40% населения. Многие муниципальные образования уже выполнили план прививок по гриппу, отстающих три: Лабытнанги, Надымский и Ямальский районы,.

«Все разговоры о том, что вакцина может спровоцировать болезни и осложнения — не более чем миф. Детям ставят современный безопасный препарат, который показан даже беременным женщинам. Он создает хороший иммунитет при минимальных побочных эффектах», — говорит Людмила Нечепуренко.

Массовая вакцинация против гриппа должна завершиться на этой неделе. Главврач ЯНАО предостерегает ямальцев — неизвестно, как проявит себя «Мичиган». Обезопасить себя и детей можно только вакцинацией.

Напоминаем, что уровень заболеваемости ОРВИ на Ямале вырос на 4,9%. Теперь на каждые 10 тысяч населения региона приходится 101,9 случая заражения острой респираторной вирусной инфекцией.