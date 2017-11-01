Управделами президента объяснило покупку вина за 1,5 млн для зарубежных гостей

20:00 01 ноября 2017 0

По словам представителя ведомства, в основном там вообще покупают водку Фото: Анна Майорова © URA.RU

В управлении делами президента РФ заявили, что журналисты перепутали и приняли стоимость всей партии покупаемого алкоголя за цену бутылки. При этом элитный алкоголь значился просто для справки, на всякий случай.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова пояснила ТАСС, что согласно размещенному на сайте госзакупок контракту, стоимость всей партии составляет миллион 499 тысяч рублей. Приложение же, на которое обратили внимание журналисты и в котором указан элитный алкоголь — это, по ее словам, просто «прейскурант поставляемой продукции, который включает весь ассортимент алкогольной продукции поставщика, из которого комбинатом питания осуществлялась выборка необходимого товара с учетом суммы договора».

Крылова отметила, что на текущий момент по данному договору были совершены три поставки: водка «Кремлевка Классическая» на сумму 284 тысячи рублей, «Водка Кремлевка Мягкая» на сумму 51 тысяча рублей и вино, виски и коньяк на 547 тысяч рублей. До конца года Комбинат питания №4, входящий в структуру Управления делами, может купить алкоголя на сумму 617,5 тысячи рублей и не более того.

О том, что Государственной Думе, Совету Федерации и Счетной палате закупают элитный алкоголь за сотни тысяч рублей, на свой странице в Facebook рассказал журналист Александр Скворцов.

Ответ пресс-секретаря ведомства Скворцов счел неполным. Как он прокомментировал «URA.RU», озвученная позиция оставляет большое пространство для недоговоренностей: «Ну, сказать могут многое, мы все равно не узнаем правды. Про водку они расписали, какую заказали, а про коньяк, вино и виски — умолчали. Правду знает только тот, кто закрывает документы при получении. По сути, они могли что-то закупать из этого списка с элитным алкоголем по тем четырем закупкам, но я не мог знать точный ассортимент закупки, а только предполагать, так как закупка проведена у единственного поставщика по 223-ФЗ и в извещении нет таких данных. Правду знают только они, я могу только предполагать».