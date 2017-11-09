В Ижевске заминировали школу, в которой разместили жителей рухнувшего дома

22:13 09 ноября 2017 1

Жители дома лишились жилья, а теперь еще и временного пристанища Фото: Соцсети

В Ижевске телефонные террористы сообщили о минировании школы, в которой временно разместили жильцов обрушившегося дома.

Жителей дома, где с первого по девятый этаж обрушился после взрыва целый подъезд, после звонка о минировании школы №86 эвакуируировали в соседнюю школу № 83, сообщил телеграм-канал Life.Shot. Кроме того, хулиганы заявили о минировании двух торговых центров в Ижевске, где также проходит эвакуация посетителей, добавляет телеграм-канал 360.

По последней информации число жертв из-за обрушения дома увеличилось до трех человек. Как уточняет информагентство Nation News, из-под завалов сотрудники МЧС достали третьего пострадавшего. Среди жертв — ребенок и женщина 60-и лет.

Как ранее сообщало «URA.RU», днем в Ижевске в доме № 261 на улице Удмуртская произошел взрыв в районе второго-третьего этажа, в результате произошло обрушение подъезда с первого по девятый этаж. 500 жильцов дома разместили в школе по соседству. Для них было организовано горячее питание. Власти создали в городе оперативный штаб по устранению ЧП. На месте ожидают прибытие спасателей из Башкирии и Пермского края. Разбирать завалы будут круглосуточно, передает телеграм-канал 360.