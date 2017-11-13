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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:44  13 ноября 2017 0

СК заинтересовался аварией, после которой судья-водитель поменял госномера

Суд Цыбко. Челябинский областной суд. Челябинск., фемида, челоблсуд
Служитель Фемиды пытался скрыть уликиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет Ростовской области начал проверку по факту аварии, в которой принял участие судья Азовского городского суда. Последствия этого ДТП сняли очевидцы и выложили в социальных сетях. На кадрах видно, как служитель Фемиды меняет номера после столкновения.

Как сообщает life.ru со ссылкой на управление ГИБДД, которое также подключилось к проверке, именно автомобиль BMW под управлением судьи вылетел на встречную полосу, где столкнулся с KIA с женщиной за рулем.

«В результате ДТП автомобили получили технические повреждения, несовершеннолетнему пассажиру одной из машин причинён лёгкий вред здоровью», — цитирует РАПСИ сообщение СКР.

Ранее «URA.RU» писало, что очевидцы сняли последствия аварии на видео. На кадрах видно, как водитель BMW торопливо пытается скрыть улики: скручивает старый госномер со своего автомобиля и меняет на новый. По утверждению автора видео, в багажнике у судьи хранилось пять номеров.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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