Судья после ДТП скрутил госномер на авто и заменил на новый. ВИДЕО

В Ростовской области мужчина с удостоверением судьи районного суда города Азов стал участником ДТП. По словам очевидцев, после этого он, пошатываясь, достал из багажника табличку с госномером и прикрутил ее вместо той, что была изначально.
Инцидент, который произошел на въезде в Азов, записали на видео. По словам очевидца происшествия, мужчина находился за рулем BMW X5 и выехал на полосу встречного движения, передает «Блокнот». По ней двигался KIA Sportage, которым управляла женщина. Ей удалось избежать лобового столкновения. Автомобиль вынесло на обочину, он оказался сильно поврежден. Ребенок, который был в салоне, получил ранения.
После ДТП мужчина из BMW с номерами 555, «пошатываясь, направился к багажнику, достал отвертку и начал скручивать со своего авто номера», цитирует очевидца издание. Автор видео утверждает, что у мужчины в багажнике лежало пять госномеров.
В полицейском участке мужчина стал утверждать, что ехал на пассажирском сидении, а также отказался от прохождения освидетельствования на присутствие в крови алкоголя.