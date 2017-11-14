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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:07  14 ноября 2017 0

Медведев назвал главное достижение России за последние годы. Вы удиветесь

Праймериз Единой России. Москва, медведев дмитрий
Премьер уверенно смотрит в будущееФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал цивилизованную инфляцию важнейшим достижением страны за последние годы. Без этого в России невозможно было бы планировать нормальный рост экономики, считает глава правительства.

«Мы в результате инфляционного таргетирования, в результате курса на снижение инфляции вошли в состав стран с цивилизованным уровнем инфляции. И это, может быть, важнейшее достижение последних лет, если не десятилетий», — отметил премьер, слова которого приводит РБК.

По данным Ростата, по итогам октября 2017 года годовая инфляция в России снизилась до отметки в 2,7%. Это заставило Минэкономразвития пересмотреть прогноз по инфляции на год в целом вы сторону снижения до 2,5—2,8% против ранее утвержденных 2,7—3,2%.

Лев Истомин
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