19:07 14 ноября 2017 0

Премьер уверенно смотрит в будущее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал цивилизованную инфляцию важнейшим достижением страны за последние годы. Без этого в России невозможно было бы планировать нормальный рост экономики, считает глава правительства.

«Мы в результате инфляционного таргетирования, в результате курса на снижение инфляции вошли в состав стран с цивилизованным уровнем инфляции. И это, может быть, важнейшее достижение последних лет, если не десятилетий», — отметил премьер, слова которого приводит РБК.

По данным Ростата, по итогам октября 2017 года годовая инфляция в России снизилась до отметки в 2,7%. Это заставило Минэкономразвития пересмотреть прогноз по инфляции на год в целом вы сторону снижения до 2,5—2,8% против ранее утвержденных 2,7—3,2%.