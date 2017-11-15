В России запретили «легкие» сигареты

06:58 15 ноября 2017 0

Новые правила сильно изменят дизайн упаковки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Со среды, 15 ноября, в России вступил в силу новый регламент Таможенного союза по формату пачек из-под сигарет, который в значительной степени изменит их дизайн.

По новым правилам, теперь изображения, которые предупреждают курильщиков о вреде этой привычки, должны наноситься сверху на обеих сторонах упаковки и занимать не меньше 50% от общей площади пачки. Более того, производителям больше нельзя наносить на пачку изображения, вызывающие ассоциации с продуктами питания [ягоды или фрукты, например], а также вкладывать рекламную продукцию.

Еще одним значительным ограничением стало то, что теперь на пачках запрещено указывать слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «лёгкие», «мягкие» и другие. Такие надписи якобы создают впечатление о низком вреде курения, отмечает RT.