Молодая москвичка умерла от отравления неизвестным ядом после романтического ужина

00:42 28 ноября 2017 0

Девушка была госпитализирована с отравлением после ужина Фото: Анна Майорова © URA.RU

В одной из московских больниц скончалась 25-летняя девушка, отравившись неизвестным ядом. В медучреждении жертва оказалась после того, как заказала по интернету роллы для романтического ужина.

Москвичке стало плохо у себя дома после того, как она провела вечер со своим молодым человеком, пишет Life. В этот день они оба поужинали блюдом японской кухни и выпили вина. Он уехал домой, а девушке потребовалась помощь врачей.

В больнице ей диагностировали сепсис и полиорганную недостаточность, а в минувшую пятницу, 24 ноября, она скончалась. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».