11:34 29 ноября 2017 0

Воспитатели полтора часа не знали о том, что ребенок из группы ушел на улицу Фото: depositphotos.com © URA.RU

Центральный районный суд Тюмени приговорил заведующую детского сада №123 к штрафу 100 тысяч рублей за то, что воспитанник дошкольного учреждения в сончас смог беспрепятственно покинуть территорию садика и полтора часа один гулял на улице в 30-градусный мороз. Свою вину заведующая на суде так и не признала, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Тюменской области.

Как уточнили в надзорном органе, заведующая осуждена по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). На суде заведующая заявила, что отвечать за данное происшествие должны были ее подчиненные. Однако суд ее позицию во внимание не принял, так как именно ей от родителей неоднократно поступали жалобы о том, что на калитке при входе на территорию садика не работает домофон. Заведующая тогда мер воздействия к своим подчиненным не принимала, а потому, как решил судья, должна сама нести уголовную ответственность.

Ранее заведующая сделала выговор воспитателю и младшему сотруднику детсада, из группы которых и сбежал пятилетний мальчик. Самой заведующей в феврале этого года был объявлен выговор со стороны заместителя главы администрации Тюмени.

Как ранее писало «URA.RU», 9 января в Тюмени пятилетний ребенок сбежал из детского сада и полтора часа гулял по улицам в 30-градусный мороз. В прокуратуре пояснили, что, когда дети пошли в спальню на тихий час, няня покинула рабочее место. Во время ее отсутствия отлучилась и сама воспитательница, в результате чего дети остались без присмотра. В это время малыш оделся и без всяких препятствий вышел из садика.

Пропажу ребенка воспитатели не заметили, малыша увидела работница парикмахерской, которая и вызвала полицию. Когда подъехали стражи порядка, ребенок в окно парикмахерской увидел машину родителей. Малыша в итоге забрала мама. В полиции долгое время отказывались называть номер детского сада. О том, где произошло ЧП, сообщили только в мэрии города.