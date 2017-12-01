Самым популярным экспонатом стал бюст Дзержинского
В Кургане в честь 100-летия федеральной службы безопасности открылась выставка, посвященная работе ее сотрудников. Торжественное открытие экспозиции прошло в краеведческом музее, передает корреспондент «URA.RU».
Ветеранов и действующих сотрудников поздравил замначальника зауральского управления ФСБ Василий Яровой. «Мы служим народу вне зависимости от того, под каким флагом работаем», — отметил он в своем выступлении.
Сотрудники музея поблагодарили ветеранов за то, что они оказали содействие в сборе экспонатов. Больше всего интереса у собравшихся вызвал бюст основателя спецслужбы Феликса Дзержинского, рядом с ним многие охотно позировали для фото.
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Экспонаты помогали собирать ветераны