Коллеги Табакова по театру рассказали, в каком состоянии находится артист

23:02 02 декабря 2017 0

В МХТ рассказали, что состояние Олега Табакова остается стабильным Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В МХТ имени Чехова ничего не знают об ухудшении состояния Олега Табакова. «У нас нет информации [об ухудшении здоровья Олега Табакова]. Состояние Олега Павловича остается стабильным», — сказал представитель театра, его слова приводит РИА «Новости».

Ранее СМИ писали, что состояние Табакова резко ухудшилось. У 82-летнего актера обострился ряд заболеваний, в том числе пневмония. Табаков впал в «состояние глубокого оглушения» — синдром нарушенного сознания, который при неблагоприятном течении может перейти в кому. Все это осложняет и без того тяжелое состояние актера, писал телеканал 360, со ссылкой на телеграм-канала Mash.

Источник в медицинских кругах сообщил Nation News, что состояние актера остается тяжелым, но артист в настоящее время находится в сознании. «Его навещают родственники, к примеру, вчера у него был сын Антон», — приводит RT слова медиков больницы, где находится народный артист.

О госпитализации Олега Табакова стало известно 27 ноября. По некоторым данным руководителю МХТ была сделана экстренная операция на сердце, но какая конкретно, не уточнялось.

Олег Табаков — советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова, а также основатель и художественный руководитель театра «Табакерка». На счету артиста более сотни ролей в шедеврах отечественного кинематографа.