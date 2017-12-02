{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:02  02 декабря 2017 0

Коллеги Табакова по театру рассказали, в каком состоянии находится артист

Презентация Шоу-рума ЭКСПО-2020 в ТРУ Гринвич, табаков олег
В МХТ рассказали, что состояние Олега Табакова остается стабильнымФото: Александр Мамаев © URA.RU

В МХТ имени Чехова ничего не знают об ухудшении состояния Олега Табакова. «У нас нет информации [об ухудшении здоровья Олега Табакова]. Состояние Олега Павловича остается стабильным», — сказал представитель театра, его слова приводит РИА «Новости».

Ранее СМИ писали, что состояние Табакова резко ухудшилось. У 82-летнего актера обострился ряд заболеваний, в том числе пневмония. Табаков впал в «состояние глубокого оглушения» — синдром нарушенного сознания, который при неблагоприятном течении может перейти в кому. Все это осложняет и без того тяжелое состояние актера, писал телеканал 360, со ссылкой на телеграм-канала Mash.

Источник в медицинских кругах сообщил Nation News, что состояние актера остается тяжелым, но артист в настоящее время находится в сознании. «Его навещают родственники, к примеру, вчера у него был сын Антон», — приводит RT слова медиков больницы, где находится народный артист.

О госпитализации Олега Табакова стало известно 27 ноября. По некоторым данным руководителю МХТ была сделана экстренная операция на сердце, но какая конкретно, не уточнялось.

Олег Табаков — советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова, а также основатель и художественный руководитель театра «Табакерка». На счету артиста более сотни ролей в шедеврах отечественного кинематографа.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров