21:34 02 декабря 2017 2

У Табакова обострился целый ряд заболеваний Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Состояние народного артиста СССР Олега Табакова резко ухудшилось. У 82-летнего актера обострился ряд заболеваний, в том числе пневмония.

Табаков впал в «состояние глубокого оглушения» — синдром нарушенного сознания, который при неблагоприятном течении может перейти в кому, передает телеграм-канал Mash. Также у актера обострился целый ряд заболеваний, в том числе воспалился перелом нижней челюсти.

Артист был госпитализирован в Москве 27 ноября, писало агентство Nation News. Табакову была сделана экстренная операция на сердце, однако, какая конкретно, не уточнялось, передавало РТ.