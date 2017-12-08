Биткоин стоит уже больше миллиона рублей

12:01 08 декабря 2017 0

Стоимость криптовалюты растет по часам Фото: depositphotos.com © URA.RU

Меньше чем за две недели самая популярная в мире криптовалюта подорожала до 18 тысяч долларов. Таким образом, биткоин прибавил в стоимости 100%.

Данные с портала CoinMarketCap показывают рост биткоина Скриншот с сайта Life.ru

За последние сутки биткоин поставил рекорд в России. Ранее сообщалось о том, что его цена достигла 17 тысяч долларов. Но теперь она выросла до 18 тысяч, пишет «Федеральное агентство новостей».

С учетом курса рубля к доллару на уровне 59,14 рубля биткоин в России теперь стоит 1 064 000 рублей, сообщает Life.ru.

Всего лишь меньше двух недель назад биткоин стоил полмиллиона рублей. Ранее «URA.RU» писало о том, что в России планируется ввести свою криптовалюту и выпускать ее по гораздо более жестким правилам.