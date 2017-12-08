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08 декабря 2017
12:01  08 декабря 2017 0

Биткоин стоит уже больше миллиона рублей

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, пять тысяч, финансы, инвестиции, биткоин, криптовалюта, деньги, виртуальные деньги
Стоимость криптовалюты растет по часамФото: depositphotos.com © URA.RU

Меньше чем за две недели самая популярная в мире криптовалюта подорожала до 18 тысяч долларов. Таким образом, биткоин прибавил в стоимости 100%.

Данные с портала CoinMarketCap показывают рост биткоина
Скриншот с сайта Life.ru

За последние сутки биткоин поставил рекорд в России. Ранее сообщалось о том, что его цена достигла 17 тысяч долларов. Но теперь она выросла до 18 тысяч, пишет «Федеральное агентство новостей».

С учетом курса рубля к доллару на уровне 59,14 рубля биткоин в России теперь стоит 1 064 000 рублей, сообщает Life.ru.

Всего лишь меньше двух недель назад биткоин стоил полмиллиона рублей. Ранее «URA.RU» писало о том, что в России планируется ввести свою криптовалюту и выпускать ее по гораздо более жестким правилам.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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