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26 ноября 2017
25 ноября 2017
08:56  26 ноября 2017 0

За один биткоин дают уже полмиллиона рублей

Виды Екатеринбурга, стрит-арт, биткоин, криптовалюта
Криптовалюта снова растет в ценеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В субботу, 25 ноября, курс биткоина побил очередной рекорд, достигнув на электронной бирже Coindesk отметки в 8,7 тысяч долларов, что в пересчете на рубли составляет 508 тысяч.

Рост биткоина сразу на 5,6% достиг субботнего максимума в 17 часов. При этом ближе к полуночи стоимость криптовалюты немного снизилась, остановившись на отметке в 8,689 долларов. Максимально низкая стоимость криптовалюты в ноябре зафиксирована 12 ноября, когда цена биткоина составляла всего 5,857 долларов, сообщает агентство Nation News.

Ранее, как сообщало «URA.RU», в российском минфине назвали биткоин финансовой пирамидой. Поводом для такой оценки послужили непрогнозируемо резкие взлеты и падения курса криптовалюты.

Как таковой биткоин появился в 2009 году, став ответом на финансовый кризис 2008 года и фактическую отмену банковской тайны. Переводы криптовалюты осуществляются в обход банковских систем, то есть максимально конфиденциально — кроме номеров счетов продавцы и покупатели криптовалюты не имеют друг о друге никакой информации. На сегодня насчитывается уже полтысячи видов криптовалюты, при этом наиболее популярны два десятка из них.

Лев Истомин
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