08:56 26 ноября 2017 0

Криптовалюта снова растет в цене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В субботу, 25 ноября, курс биткоина побил очередной рекорд, достигнув на электронной бирже Coindesk отметки в 8,7 тысяч долларов, что в пересчете на рубли составляет 508 тысяч.

Рост биткоина сразу на 5,6% достиг субботнего максимума в 17 часов. При этом ближе к полуночи стоимость криптовалюты немного снизилась, остановившись на отметке в 8,689 долларов. Максимально низкая стоимость криптовалюты в ноябре зафиксирована 12 ноября, когда цена биткоина составляла всего 5,857 долларов, сообщает агентство Nation News.

Ранее, как сообщало «URA.RU», в российском минфине назвали биткоин финансовой пирамидой. Поводом для такой оценки послужили непрогнозируемо резкие взлеты и падения курса криптовалюты.

Как таковой биткоин появился в 2009 году, став ответом на финансовый кризис 2008 года и фактическую отмену банковской тайны. Переводы криптовалюты осуществляются в обход банковских систем, то есть максимально конфиденциально — кроме номеров счетов продавцы и покупатели криптовалюты не имеют друг о друге никакой информации. На сегодня насчитывается уже полтысячи видов криптовалюты, при этом наиболее популярны два десятка из них.