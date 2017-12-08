18:30 08 декабря 2017 0

Баклажан Антон принес победу юным югорчанам Фото: скрин с видеоролика

В четверг, 7 декабря, в Москве наградили финалистов конкурса видео- и аудиороликов #ЯВыбираю. Победителями стали 37 человек из разных регионов России, а том числе и пять уральцев. В числе лучших оказался ролик про баклажана Антона, который создали 15-летние школьники из Нижневартовска Илья и Иван Майнуловы.

Ребята заняли второе место в номинации «Лучший информационный видеоролик» в этой же возрастной категории 14-16 лет, пишет «Национальная служба новостей».

В номинации «Лучший игровой ролик» в этой же категории третье место заняла 14-летняя Анастасия Морозова из Ноябрьска. Ей вручили приз за ролик «Думай! Решай! Выбирай!»

В номинации «Лучший аудиоролик» среди 14-16-летних школьников третье место заняла 14-летняя Ксения Богданова из Перми, а в категории 21-30-летних пальма первенства досталась Веронике Осколковой из Каменска-Уральского. В число финалистов категории «Особый взгляд» попал Сергей Жданов из Ноябрьска.

Всего на конкурс было заявлено 1288 работ из разных городов России. Жюри рассмотрело работы участников из Екатеринбурга, но призов они не получили. Ранее «URA.RU» писало о том, что югорские школьники Майнуловы рассказали в своем ролике о баклажане по имени Антон, который является овощем, далеким от политической жизни.