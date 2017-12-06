Югорские школьники приняли участие во всероссийском конкурсе любительских видео и аудио роликов «Я ВЫБИРАЮ», посвященных предвыборной агитации. В анимационном мультфильме о значимости выборов для гражданского общества они сравнили граждан, игнорирующих выборы, с овощами.
Школьники из ХМАО Иван и Илья в короткометражке повествуют о жизни комнатного баклажана по имени Антон, который никогда не принимал участи в выборах и является овощем. «В некотором царстве, возможно даже в конституционном государстве, жил да был баклажан Антон. С момент рождения его жизнь была расписана по часам и зависела только от лунного календаря», — анонсируют видео его создатели.
По мнению создателей ролика, каждый раз, когда человек принимает решение не ходить на выборы, он уподобляется баклажану Антону. А участие в выборах необходимо для функционирования всей государственной системы. Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, цель проекта — пригласить молодых и будущих избирателей (от 14 до 30 лет) к размышлению о важности собственного выбора в жизни каждого человека.
«Понятным и доступным языком каждый участник может рассказать о собственном опыте и призвать к осмысленному выбору своих товарищей в различных социально важных областях жизни», — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.