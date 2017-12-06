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Главные новости Югры
16:22  06 декабря 2017 0

«Не будь, как баклажан Антон!» Дети из ХМАО сравнили с овощами россиян, игнорирующих выборы. ВИДЕО

Созданный югорчанами персонаж — баклажан АнтонСкрин: видео для конкурса «Я выбираю»

Югорские школьники приняли участие во всероссийском конкурсе любительских видео и аудио роликов «Я ВЫБИРАЮ», посвященных предвыборной агитации. В анимационном мультфильме о значимости выборов для гражданского общества они сравнили граждан, игнорирующих выборы, с овощами.

Школьники из ХМАО Иван и Илья в короткометражке повествуют о жизни комнатного баклажана по имени Антон, который никогда не принимал участи в выборах и является овощем. «В некотором царстве, возможно даже в конституционном государстве, жил да был баклажан Антон. С момент рождения его жизнь была расписана по часам и зависела только от лунного календаря», — анонсируют видео его создатели.

По мнению создателей ролика, каждый раз, когда человек принимает решение не ходить на выборы, он уподобляется баклажану Антону. А участие в выборах необходимо для функционирования всей государственной системы. Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, цель проекта — пригласить молодых и будущих избирателей (от 14 до 30 лет) к размышлению о важности собственного выбора в жизни каждого человека.

«Понятным и доступным языком каждый участник может рассказать о собственном опыте и призвать к осмысленному выбору своих товарищей в различных социально важных областях жизни», — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Игорь Волосин
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