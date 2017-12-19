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19 декабря 2017
14:16  19 декабря 2017 7

ФСБ предупредила о смене тактики международных террористов

Бортников назвал Афганистан возможным местом сосредоточения террористовФото: сайт Президент России
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Международные террористы меняют тактику из-за поражения в Сирии и Ираке. Об этом заявил глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

ФСБ перекрыла 11 каналов, по которым террористы набирали рекрутов для участия в войне в Сирии на стороне боевиков. Бортников обратил внимание, что после разгрома в Сирии и Ираке экстремисты меняют места своей дислокации. «Международные террористические организации перегруппировывают силы и средства и направляют их за пределы Ближнего Востока», — цитирует его «Федеральное агенство новостей».

По данным ФСБ, центром сосредоточения запрещенной в России террористической организации ИГИЛ становится Афганистан. Вероятнее всего, это связано с тем, что оттуда боевики смогут почти беспрепятственно проникать на территорию стран СНГ, сообщает сайт kp.ru.

Ранее американские СМИ передавали информацию, что глава «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади захвачен в плен солдатами США. Как сообщили, террориста захватили в Ираке вместе с семью его помощниками.

Ксения Томашова
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