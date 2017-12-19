Тюменских сирот заселяют в холодные квартиры с плесенью. ФОТО

21:06 19 декабря 2017 3

Беременная тюменка, вынужденная жить в таких условиях, уже подхватила воспаление почек Фото Екатерины Жаровой

Беременная тюменка вынуждена жить в отсыревшей квартире без вентиляции и постоянного отопления. Жилье ей, как сироте, предоставил городской департамент имущественных отношений. Об этом двадцатилетняя Екатерина Жарова рассказала «URA.RU».

Будущая мама поселилась в ЖК «НовоАнтипинском», в доме по улице Беловежская в июле 2017 года. При заключении договора найма (копия имеется в распоряжении редакции) между Жаровой и департаментом имущественных отношений видимых недостатков в квартире выявлено не было.

В феврале 2017 года под натяжным потолком скопилась вода и завелась плесень Фото представителя ЖБИ-3

Поначалу она радовалась квартире, однако первые морозы принесли ей кучу проблем. В ноябре, по ее словам, на стенах появилась плесень, окна стали давать протечку, а отсыревшие стены не просыхали из-за проблем с отоплением.

Девушка обратилась в управляющую компанию за помощью — тогда ей починили окна. 18 декабря в квартиру приходили представители застройщика со спецприборами, которые зафиксировали полное промерзание стен (10-12 градусов) и влажность в помещении в 65% при нормативе от 30 до 45%.

Дом был сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2017 года. От сотрудников компании-застройщика ЖБИ-3 Жарова узнала, что 25 февраля помещение уже топило с технического этажа, а под натяжным потолком распространялась плесень. Проверка от 18 декабря показала, что технический этаж до сих пор не просушен, вентиляция в жилье не функционирует, а окна не подготовлены к зиме. Жаровой сообщили, что ее готовы переселить на месяц в другое помещение и сделать ремонт за счет компании, однако гарантии, что проблема не повторится в третий раз, никто не дал.

На окнах постоянно скапливается конденсат Фото Екатерины Жаровой

Жизнь в холодной квартире по соседству с плесенью и сыростью не прошла для тюменки даром. На пятом месяце беременности ей диагностировали острый пиелонефрит (копия справки из ОКБ №2 имеется в распоряжении редакции), к тому же Жарова систематически болела ОРЗ. По закону, если квартира непригодна для проживания, девушке как сироте должны предоставить другую без судебного решения. Однако в общении с наймодателем у нее возникли проблемы.

«Департамент имущественных отношений Тюмени порекомендовал соглашаться на ремонт, но если я хочу заменить квартиру, то только через суд, так как свободных жилых помещений у них нет», — пояснила Жарова.

1/4 Жильцы ЖК неоднократно жаловались на проблемы с квартирами в социальных сетях Скрин из группы «ЖК НовоАнтипинский» во «ВКонтакте»

После публикации фотографий квартиры в паблике «ЧС Тюмень» к ней начали обращаться другие сироты, получившие жилье в том же доме. Проблемы аналогичные тем, что есть в квартире Екатерины. Тюменцы планируют подавать коллективную жалобу, а сама Жарова — идти на личный прием в департамент имущественных отношений Тюмени.

Источник «URA.RU» в прокуратуре пояснил, что в данной ситуации разбираться с недостатками жилого помещения должен собственник. И если квартира принадлежит муниципалитету, то и отвечать за нее должен именно он.

«Как и положено по законодательству, сиротам предоставляется жилье по договору найма на пять лет, после чего оно переходит в их собственность. Сразу квартиры им уже несколько лет не дают, поскольку ранее были случаи, когда аферисты заставляли сирот продавать квартиры», — пояснили агентству в ведомстве.