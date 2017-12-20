Акушерам-гинекологам могут предоставить неоспоримое право отказываться от проведения абортов по соображениям совести. Вопрос обсуждался в Общественной палате России (ОПРФ), члены которой считают, что многие врачи вынуждены проводить операции по искусственному прерыванию беременности вопреки своим принципам.
«Мы выступаем за то, чтобы любой врач по соображениям совести имел возможность раз и навсегда отказаться от проведения аборта и при этом не испытывал давления коллег по цеху, чтобы его не осуждали и была воспринята его позиция», — пояснил RT координатор Общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. По его словам, сейчас врачи проводят аборты, находясь под давлением руководства больницы. После принятия закона, считает он, медики смогут написать соответствующее заявление, не опасаясь никаких репрессий со стороны главврача.
Также предлагается изменить статус человека до его появления на свет: рассматривать эмбрион и плод как второго пациента и лечить его от каких-либо заболеваний и патологий во время развития в утробе. По мнению авторов инициативы, это также поможет сократить количество абортов в стране. Документ планируют окончательно утвердить Общественной палатой и направить в Минздрав и профильные комитеты Госдумы до конца года.
По данным Минздрава, за последние пять лет в России на четверть сократилось количество операций по искусственному прерыванию беременности без медицинских показаний. В ведомстве отметили, что врач и сейчас может отказаться от проведения аборта, но он должен каждый раз письменно уведомлять руководство, которое обязано найти ему замену.
14 декабря президент России Владимир Путин заявил журналистам о неготовности страны к полному запрету абортов. По словам главы государства, в случае полного запрета «расцветут» подпольные аборты. «Наносится огромный ущерб здоровью женщин. Нужно следовать сложившимся в обществе нормам, не нужно ломать через колено», — цитировала Путина «Национальная служба новостей».