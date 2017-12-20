Генпрокуратура нашла вопиющие нарушения прав детей на Урале

17:22 20 декабря 2017 0

66 тысяч сирот остаются без жилья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жалобы на нарушение прав детей-сирот в получении жилья — одни из самых распространенных из тех, что поступают прокурорам. Об этом 20 декабря сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на форуме «Защита поколений будущего».

На форуме представители ведомства включили видеоролик, на котором ситуация с жильем для сирот описывалась на примере Курганской области. «Прокуратура Курганской области выявила, что по состоянию на первые полгода 2017 года местные власти освоили лишь 15% от общего объема средств, выделенных на квартиры детям-сиротам. Ведомство выписало требование устранить нарушения», — говорилось в ролике.

Прокуратура провела форум, полностью посвященный правам детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако самая тяжелая ситуация с жильем для детей-сирот в Сибири, сообщила заместитель начальника профильного управления прокуратуры Марина Зайцева. «На начало текущего года ситуация в Кемеровской области без жилья остаются 9,5 тысячи сирот, в Иркутской области — 8,5 тысячи, в Забайкальском крае — 5,5 тысячи», — сообщила Зайцева. Всего по состоянию на 1 июня своего жилья дожидались 66,5 тысячи сирот, прокуратура выявила более 11 тысяч нарушений закона о жилищных правах детей-сирот.

Ведомство следит за ситуацией с жильем для детей-сирот и на законодательном уровне, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман. «Прокуроры по закону обладают правом законодательной инициативы и вносят свои предложения при формировании бюджетов регионов, уделяя внимание строительству жилья для сирот», — отметил он.

Обсуждалась на форуме и тема прав призывников. По словам заместителя главного военного прокурора Александра Никитина, за весенний призыв прокуратура выписала 120 представлений о нарушении законодательства, более 300 человек было привлечено к ответственности. Всего около 22% студентов сталкивались с нарушением прав во время принудительного призыва, рассказала руководитель «Студфонда» Анна Лапенко, ссылаясь на опрос, который был проведен фондом среди 1353 человек из 238 образовательных учреждений из 72 субъектов страны. Согласно тому же опросу, 22% студентов имеют желание идти в армию, а еще 33% опрошенных готовы служить в армии, хотя не считают это своим долгом.