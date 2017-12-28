Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поучаствовал в заседании Государственного совета «Инвестиционная привлекательность регионов — основа экономического развития РФ», на котором присутствовал президент России Владимир Путин. Одной из ключевых тем стала реализация в регионах целевых моделей, направленных на улучшение инвестклимата и процедур ведения бизнеса.
В Курганской области полностью реализовано 7 из 10 таких моделей. Наряду с Московской областью Зауралье вошло в число регионов с лучшими практиками по выдаче разрешений на использование находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных участков, а также разрешительной документации на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.
Кроме того, область в числе субъектов, показавших наилучшую динамику достижения целевых показателей по сокращению сроков подключения к газораспределительным сетям и качеству осуществления контрольно-надзорной деятельности. Зауралье добилось успехов в реализации моделей «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации», «Присоединение к электросетям», «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов».
Как подчеркнул Алексей Кокорин, повышение инвестиционной привлекательности Курганской области — приоритетная задача, которая поставлена перед всеми руководителями органов исполнительной власти и муниципальных образований. «Новые предприятия — это новые рабочие места, это налоговые поступления в бюджет и, как следствие, улучшение качества жизни зауральцев. Мы продолжим работу в этом направлении. Большим подспорьем для региона станет и разработанная по поручению Владимира Путина программа по реструктуризации бюджетных кредитов», — цитирует главу Курганской области пресс-служба правительства региона.